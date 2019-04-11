2019-04-11T13:44:41+03:00
Общество

Жительница Энгельса пожаловалась Володину на «бомжатники»

Спикер Госдумы предложил встретиться через несколько месяцев и проверить, как все изменилось
Александр Уриевский
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Жительница пожаловалась Вячеславу Володину на дороги, тротуары и "бомжатники"Жительница пожаловалась Вячеславу Володину на дороги, тротуары и "бомжатники"Фото: Александр Уриевский
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Жители микрорайона «Летка» в Энгельсе пожаловались спикеру Государственной думы Вячеславу Володину на дороги, по которым невозможно ездить, отсутствие тротуаров, заброшенный жилой фонд, который просто «бомжатники».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом спикеру сказала местная жительница Тамара Мельникова.

Володин предложил встретиться через несколько месяцев. За это время будет найдено решение по восстановлению Дома офицеров, в котором ветераны предложили разместить культурно-исторический центр.

За это время у местных властей будет возможность что-то предпринять.

- А мы с вами потом пройдем по всем этим тропинкам и посмотрим, — предложил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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