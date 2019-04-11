Жительница Энгельса пожаловалась Володину на «бомжатники»
Жители микрорайона «Летка» в Энгельсе пожаловались спикеру Государственной думы Вячеславу Володину на дороги, по которым невозможно ездить, отсутствие тротуаров, заброшенный жилой фонд, который просто «бомжатники».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом спикеру сказала местная жительница Тамара Мельникова.
Володин предложил встретиться через несколько месяцев. За это время будет найдено решение по восстановлению Дома офицеров, в котором ветераны предложили разместить культурно-исторический центр.
За это время у местных властей будет возможность что-то предпринять.
- А мы с вами потом пройдем по всем этим тропинкам и посмотрим, — предложил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU