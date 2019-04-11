Панков: Радаев посетит в понедельник завод «Тролза»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-11T13:27:05+03:00

Он обсудит с рабочими пути выхода из кризиса

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Радаев в понедельник вместе с владельцем планирует посетить завод «Тролза». Будут обсуждать с трудовым коллективом пути выхода предприятия из кризиса. Настрой Радаева говорит о желании заставить собственника решать вопросы трудового коллектива, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU