В Саратове рецидивист украл со двора две решетки ливневок
Мужчина сдал их на металлолом
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В Саратове полиция вчера, 10 апреля, раскрыла кражу двух решеток от ливневок.
- Заявитель пришел в полицию 21 сентября 2019 года и сообщил, что 30 августа неизвестный украл со двора дома №153 по 2-й Садовой улице металлические решетки дождеприемника, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили дело и нашли 52-летнего рецидивиста, уже находящегося под подпиской о невыезде за аналогичное преступление.
Оказалось, что похищенное мужчина сдал в передвижной пункт приема металлолома на 2-й Садовой/Лысогорской за 1 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU