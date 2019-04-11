Под Саратовом мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне «пятнадцатой»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-11T13:27:46+03:00

Суд отправил его в колонию на восемь лет

Изменить размер текста: A A

В Пугачеве Саратовской области 42-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено под угрозами убийства и с применением насилия.

В ходе расследования удалось установить, что ночью 10 октября мужчина изнасиловал свою знакомую 17-летнюю жительницу одного из сел. Преступление было совершено в салоне его автомобиля ВАЗ-2115.

Девушка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Несмотря на то, что мужчина не признал вину, его посадили на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU