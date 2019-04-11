2019-04-11T13:27:46+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в салоне «пятнадцатой»

Суд отправил его в колонию на восемь лет
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области 42-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено под угрозами убийства и с применением насилия.

В ходе расследования удалось установить, что ночью 10 октября мужчина изнасиловал свою знакомую 17-летнюю жительницу одного из сел. Преступление было совершено в салоне его автомобиля ВАЗ-2115.

Девушка сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Несмотря на то, что мужчина не признал вину, его посадили на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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