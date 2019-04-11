Профессор из Чехии провел открытые лекции в СГЮА

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-11T13:14:46+03:00

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Саратовскую государственную юридическую академию с рабочим визитом посетил заведующий кафедрой конституционного права Университета имени Палацкого (Оломоуц, Чехия), профессор Йиржи Йирасек.

В ходе визита ученые СГЮА обсудили с профессором перспективное сотрудничество между Юридическим факультетом Университета имени Палацкого и Саратовской государственной юридической академией. Партнерство должно развиваться в направлении расширения обмена студентами и преподавателями по программам академической мобильности, а также организации грантовых проектов в рамках совместных научных исследований и публикаций.

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- У Саратова и Оломоуца есть общая отличительная черта — оба города являются студенческими. Познакомившись с вашим образовательным процессом, я отметил, что студенты СГЮА могут на практике совершенствовать свои теоретические знания, стажируясь в юридической клинике. В нашем университете такая практика тоже существует. Ваша академия произвела на меня очень приятное впечатление. Когда мы говорим со своими студентами о конституции, ее разработке и изучаем опыт стран, которые создавали главный закон страны, то одним из первых мы вспоминаем саратовский проект конституции и ученых, работавших над ее созданием под руководством профессора СГЮА Владимира Кабышева, — поделился своими впечатлениями иностранный ученый.

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Йиржи Йирасек прочитал открытые лекции для студентов академии о Чехии, основных направлениях деятельности университета и чешской системе образования. Также профессор проанализировал основные отличия законодательства двух стран и положения действующей Конституции Чешской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU