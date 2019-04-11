2019-04-11T13:12:35+03:00
Общество

Панков: Архитекторы и краеведы высоко оценили инициативу Володина о реконструкции Дома офицеров

Местные жители поддерживают спикера Госдумы
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный рабочей поездке спикера Вячеслава Володина в Саратовскую область.

- Дом офицеров в Летном городке Энгельса ждет вторая жизнь. Об этом говорят жители еще с ноября, когда спикер Госдумы Володин поднял вопрос о его реконструкции. Ветераны авиаполка вспоминают это здание в 60-е годы. Как они ходили сюда на танцы и концерты, играли в КВН. Кто-то встретил здесь свою вторую половинку. И не передать их эмоции, когда они узнали про этот проект Володина. А он, как всегда, лично осматривает объект, где планируются работы, и спрашивает мнение людей. Отмечу, что архитекторы и краеведы области тоже высоко оценили инициативу спикера и готовы ее поддержать. Об этом жители уже знают из СМИ и страницы спикера volodin.saratov в «Инстаграм», — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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