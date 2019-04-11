2019-04-11T12:19:54+03:00
Общество

Панков: Володин предложил параллельно строить и учиться, не снося здание

Однако жители готовы потерпеть неудобства, связанные со строительством школы
Ольга Муравлёва
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Николай Панков, депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» посты с рабочей поездки спикера ГД Вячеслава Володина в Саратовскую область.

В частности, он напомнил о проекте строительства школы в поселке Приволжский.

- Жители готовы потерпеть неудобства, связанные со строительством школы. Володин не согласился с этим. И предложил другое. Сделать проект и параллельно строить и учиться, не снося здание.

Володин огорчил чиновников. Нашел понимание у учеников, учителей и родителей. Общественный комитет доволен встречей спикера и его подходом. Действующее здание школы работает. При наличии проекта можно говорить о новом строительстве. А затем старую отремонтировать под начальные классы, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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