У третьеклассника в Саратове девятиклассник отобрал колонку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-11T13:45:05+03:00

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В Саратове полиция вчера, 10 апреля, нашла мальчика, отобравшего у третьеклассника музыкальную колонку.

- В отдел вечером 7 апреля обратилась 45-летняя женщина и рассказала, что у ее сына, учащегося третьего класса, отобрали колонку PortableTG-117 за 1,1 тыс. рублей. Преступление произошло у дома №118 по улице Астраханская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В полиции возбудили уголовное дело за грабеж и нашли девятиклассника, у которого и забрали похищенную технику. Парня обязали явиться в участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU