2019-04-11T12:03:31+03:00
Общество

«Ростелеком» представил деловым кругам Саратова сервисы киберзащиты

Участники встречи — представители государственных и коммерческих организаций в сферах транспорта, энергетики, образования и кредитных услуг
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ростелеком» провел в Саратове региональную бизнес-конференцию «Информационная безопасность». Участники встречи — представители государственных и коммерческих организаций в сферах транспорта, энергетики, образования и кредитных услуг — обсудили варианты защиты ИТ-инфраструктуры предприятий от сетевых угроз.

- Переводя важнейшие бизнес-процессы в цифровой формат, все предприятия — от крупных холдингов до небольших фирм — сталкиваются с необходимостью защиты своих информационных активов. Наши специалисты зафиксировали двукратный рост числа кибератак в русском сегменте интернета за прошлый год. «Ростелеком» готов предложить решения по обеспечению кибербезопасности компаниям любого масштаба, — сказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» и его дочерней компании Ростелеком-Solar разработали облачные инструменты на основе Единой платформы сервисов кибербезопасности (ЕПСК) для защиты электронной почты, веб-ресурсов и инфраструктуры организаций. Администраторы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Solar JSOC) непрерывно отслеживают и блокируют попытки внешнего воздействия на сеть предприятия.

- Сервисная модель позволяет владельцу бизнеса доверить вопросы кибербезопасности профессионалам, снизив затраты на покупку оборудования и содержание собственного ИТ-персонала. Эксперты Ростелеком-Solar обрабатывают до 28 млрд инцидентов в сутки. Скорость реагирования — до десяти минут. При необходимости мы готовы провести аудит информационной системы клиента, определить степень ее защищенности и дать рекомендации по повышению уровня надежности, — отметил Владимир Левин, руководитель направления корпоративного сегмента МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».

Повысить устойчивость компании к воздействию человеческого фактора поможет сервис Ростелеком-Solar по управлению навыками информационной безопасности. Пройдя обучение, сотрудники предприятия-заказчика научатся определять вредоносные письма и опасные сайты, создавать надежные пароли и защищать данные на мобильных устройствах.

- Информационная безопасность для предприятия, обслуживающего пассажиров и перевозчиков, крайне важна. Наши клиенты могут оплачивать поездки через интернет, а в перспективе – мультимодальные перевозки на разных видах транспорта по единому билету. Эта система требует высокого уровня защиты. Было интересно узнать о наработках «Ростелекома» в области кибербезопасности, — заявил Дмитрий Колесников, начальник отдела информационного обеспечения АО «Саравтовокзал».

Бизнес-конференция «Информационная безопасность» прошла в Саратове в третий раз. В течение года «Ростелеком» продолжит серию тематических деловых встреч для представителей бизнеса и госсектора

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Саратова убила нагадившего в квартире кота
Объем производства саратовских космических предприятий в 2018 году составил 21 млрд рублей
У заброшенного дома в Заводском районе выбросили старые шины из детсада
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Житель Базарно-Карабулакского района избил мать за упрек в пьянстве
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма
На скоростной трамвай в Саратове потребуется миллиард рублей
Володин о застройке Саратова: Это надо пресекать
Жители Энгельса незаконно оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам
В Турковском районе зерно хранили небезопасным образом
Житель Балаковского района избил пенсионера из-за ссоры
Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить
Саратовская спортсменка выиграла два забега на фестивале трейлраннинга
В Саратовском педагогическом колледже обвалился потолок
Вячеслав Володин обсудит развитие развитие трамваев в Саратовской агломерации
В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка
Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника
Володин предложил будущим жильцам дома в Елшанке подумать над отделкой