«Ростелеком» представил деловым кругам Саратова сервисы киберзащиты

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-11T12:03:31+03:00

Участники встречи — представители государственных и коммерческих организаций в сферах транспорта, энергетики, образования и кредитных услуг

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«Ростелеком» провел в Саратове региональную бизнес-конференцию «Информационная безопасность». Участники встречи — представители государственных и коммерческих организаций в сферах транспорта, энергетики, образования и кредитных услуг — обсудили варианты защиты ИТ-инфраструктуры предприятий от сетевых угроз.

- Переводя важнейшие бизнес-процессы в цифровой формат, все предприятия — от крупных холдингов до небольших фирм — сталкиваются с необходимостью защиты своих информационных активов. Наши специалисты зафиксировали двукратный рост числа кибератак в русском сегменте интернета за прошлый год. «Ростелеком» готов предложить решения по обеспечению кибербезопасности компаниям любого масштаба, — сказал Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» и его дочерней компании Ростелеком-Solar разработали облачные инструменты на основе Единой платформы сервисов кибербезопасности (ЕПСК) для защиты электронной почты, веб-ресурсов и инфраструктуры организаций. Администраторы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Solar JSOC) непрерывно отслеживают и блокируют попытки внешнего воздействия на сеть предприятия.

- Сервисная модель позволяет владельцу бизнеса доверить вопросы кибербезопасности профессионалам, снизив затраты на покупку оборудования и содержание собственного ИТ-персонала. Эксперты Ростелеком-Solar обрабатывают до 28 млрд инцидентов в сутки. Скорость реагирования — до десяти минут. При необходимости мы готовы провести аудит информационной системы клиента, определить степень ее защищенности и дать рекомендации по повышению уровня надежности, — отметил Владимир Левин, руководитель направления корпоративного сегмента МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».

Повысить устойчивость компании к воздействию человеческого фактора поможет сервис Ростелеком-Solar по управлению навыками информационной безопасности. Пройдя обучение, сотрудники предприятия-заказчика научатся определять вредоносные письма и опасные сайты, создавать надежные пароли и защищать данные на мобильных устройствах.

- Информационная безопасность для предприятия, обслуживающего пассажиров и перевозчиков, крайне важна. Наши клиенты могут оплачивать поездки через интернет, а в перспективе – мультимодальные перевозки на разных видах транспорта по единому билету. Эта система требует высокого уровня защиты. Было интересно узнать о наработках «Ростелекома» в области кибербезопасности, — заявил Дмитрий Колесников, начальник отдела информационного обеспечения АО «Саравтовокзал».

Бизнес-конференция «Информационная безопасность» прошла в Саратове в третий раз. В течение года «Ростелеком» продолжит серию тематических деловых встреч для представителей бизнеса и госсектора

ИСТОЧНИК KP.RU