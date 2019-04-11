Новую школу в поселке Приволжский могут построить за два года

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-11T12:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в Энгельс.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель ГД встретился с инициативными жителями, которые просили помощи в строительстве новой школы поселка Приволжский.

- Авантюры — это не для меня. Дробить коллективы, сносить школу, вы сами потом придете и будете говорить, что ошиблись. Есть другой вариант: при сохранении старой школы реконструкция нужна. Пока денег нет, участка нет. Сделаем проект, обсудим. Есть проект школы в микрорайоне «Звезда», если его можно привязать сюда, сохранив старую начальную школу, мы сэкономим и сократим время переезда школьников и учителей. Мы с вами обсуждаем, и у нас споры с вашим архитектором, которые допустили на МЭЛе, где поставили 300 сейфовых дверей, даже в туалетах. Мелочей не бывает, — сказал Володин.

Родители из этой школы сказали, что очень завидуют 14-й школе, мечтают о новой в своем районе.

Володин отметил, что строительство школы здесь — это исправление старых ошибок, когда проектировали микрорайоны. Спикер настаивает на рассмотрении проекта, который предполагает сохранение старой школы и вписание ее в новый проект, чтобы срок переселения детей был минимальным. Может, даже сделать это за время каникул.

- Давайте сделаем проект с бассейном, будем надеяться, покажем вам. Просчитаем предложение и за два года построим школу, — сказал Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702495" frameborder="0"></iframe> Володин пообщался с жителями поселка Приволжский о строительстве новой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU