2019-04-11T12:01:02+03:00
Общество

Новую школу в поселке Приволжский могут построить за два года

Вячеслав Володин предложил сделать проект на основе школы микрорайона «Звезда» [видео]
Александр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в Энгельс.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель ГД встретился с инициативными жителями, которые просили помощи в строительстве новой школы поселка Приволжский.

- Авантюры — это не для меня. Дробить коллективы, сносить школу, вы сами потом придете и будете говорить, что ошиблись. Есть другой вариант: при сохранении старой школы реконструкция нужна. Пока денег нет, участка нет. Сделаем проект, обсудим. Есть проект школы в микрорайоне «Звезда», если его можно привязать сюда, сохранив старую начальную школу, мы сэкономим и сократим время переезда школьников и учителей. Мы с вами обсуждаем, и у нас споры с вашим архитектором, которые допустили на МЭЛе, где поставили 300 сейфовых дверей, даже в туалетах. Мелочей не бывает, — сказал Володин.

Родители из этой школы сказали, что очень завидуют 14-й школе, мечтают о новой в своем районе.

Володин отметил, что строительство школы здесь — это исправление старых ошибок, когда проектировали микрорайоны. Спикер настаивает на рассмотрении проекта, который предполагает сохранение старой школы и вписание ее в новый проект, чтобы срок переселения детей был минимальным. Может, даже сделать это за время каникул.

- Давайте сделаем проект с бассейном, будем надеяться, покажем вам. Просчитаем предложение и за два года построим школу, — сказал Володин.

Володин пообщался с жителями поселка Приволжский о строительстве новой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Саратова убила нагадившего в квартире кота
Объем производства саратовских космических предприятий в 2018 году составил 21 млрд рублей
У заброшенного дома в Заводском районе выбросили старые шины из детсада
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Житель Базарно-Карабулакского района избил мать за упрек в пьянстве
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
Учеников школы в Ртищево плохо ограждали от экстремизма
На скоростной трамвай в Саратове потребуется миллиард рублей
Володин о застройке Саратова: Это надо пресекать
Жители Энгельса незаконно оплачивали коммунальные услуги по завышенным тарифам
В Турковском районе зерно хранили небезопасным образом
Житель Балаковского района избил пенсионера из-за ссоры
Школьников-инвалидов из Базарного Карабулака отказывались кормить
Саратовская спортсменка выиграла два забега на фестивале трейлраннинга
В Саратовском педагогическом колледже обвалился потолок
Вячеслав Володин обсудит развитие развитие трамваев в Саратовской агломерации
В Саратове жертва изнасилования спасла девушку от секс-маньяка
Сезон навигации по рекам Саратовской области откроется с понедельника
Володин предложил будущим жильцам дома в Елшанке подумать над отделкой