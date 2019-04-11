Новую школу в поселке Приволжский могут построить за два года
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин приехал в Энгельс.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председатель ГД встретился с инициативными жителями, которые просили помощи в строительстве новой школы поселка Приволжский.
- Авантюры — это не для меня. Дробить коллективы, сносить школу, вы сами потом придете и будете говорить, что ошиблись. Есть другой вариант: при сохранении старой школы реконструкция нужна. Пока денег нет, участка нет. Сделаем проект, обсудим. Есть проект школы в микрорайоне «Звезда», если его можно привязать сюда, сохранив старую начальную школу, мы сэкономим и сократим время переезда школьников и учителей. Мы с вами обсуждаем, и у нас споры с вашим архитектором, которые допустили на МЭЛе, где поставили 300 сейфовых дверей, даже в туалетах. Мелочей не бывает, — сказал Володин.
Родители из этой школы сказали, что очень завидуют 14-й школе, мечтают о новой в своем районе.
Володин отметил, что строительство школы здесь — это исправление старых ошибок, когда проектировали микрорайоны. Спикер настаивает на рассмотрении проекта, который предполагает сохранение старой школы и вписание ее в новый проект, чтобы срок переселения детей был минимальным. Может, даже сделать это за время каникул.
- Давайте сделаем проект с бассейном, будем надеяться, покажем вам. Просчитаем предложение и за два года построим школу, — сказал Володин.
Володин пообщался с жителями поселка Приволжский о строительстве новой школы.
ИСТОЧНИК KP.RU