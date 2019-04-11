Объем поступлений ТКО на концессионные объекты увеличился в 7,5 раза

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-11T11:52:23+03:00

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Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» обеспечил рост поступлений твердых коммунальных отходов в первом квартале 2019 года в 7,5 раза, в сравнении с поступлениями за аналогичный период 2018 года.

За первые три месяца 2019 года на экологически безопасную обработку и захоронение в зоне деятельности Регионального оператора было направлено более 657 тыс. кубометров мусора, в то время как в 2018 году с января по март общий объем поступлений составил около 88 тыс. кубометров. Обработка и захоронение отходов производится на мусороперерабатывающих комплексах в Энгельсе и Балакове.

- Регоператор добился эффективной загрузки концессионных объектов коммунальной инфраструктуры. Сегодня наши мусороперерабатывающие комплексы работают в соответствии со своими проектными возможностями. Это прямой результат реформы по обращению с ТКО, которая привела к обелению всей отрасли. Наша работа направлена на экологическое благополучие жителей Саратовской области, для которых мы обеспечили качественную и безопасную коммунальную услугу, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, рост поступлений и эффективная эксплуатация концессионных предприятий позволили досрочно снизить тариф на коммунальную услугу по обращению с ТКО для потребителей. Благодаря работе Регоператора обеспечивается плановый возврат первоначально привлеченных инвестиций для создания новой коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU