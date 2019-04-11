2019-04-11T11:50:06+03:00
Общество

Панков: В Энгельсе Володин попросил заботиться о детях, учителях и родителях

Спикер Госдумы посещает Энгельсский район
Екатерина Семенова
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Депутат государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» опубликовал очередной пост, посвященный рабочей поездке Вячеслава Володина в Саратовскую область.

- Володин напугал энгельсских чиновников. Пришел в школу с той стороны, где были люди и ученики. Стрелюхину помешал галстук, когда он бежал из другого корпуса. Затем набралось много чиновничьего люда. Я был снесен толпой, рад, что не жителями и населением. Остался с ними и Володиным. Спикер просит главу и городской УКС не расплываться в словоблудии. Вспомнил им и МЭЛ, и сейфовые замки. Спикер просит не втягивать его в авантюру. Просит заботиться за детей, учителей и родителей. Планы красивые, но вначале проработайте все. Не можем сегодня себе нереальные проекты позволить. Его поддержали и родители, и учителя. Володин выдержанно объяснил властям. Не надо сносить старую школу, пока не будет новой. Нельзя детей гонять по городу в разные школы, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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