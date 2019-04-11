Саратовский нарушитель ПДД не хотел выплачивать долг за штрафы
Однако деньги автоматически списались с банковского счета водителя после ареста
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В Красноармейском районе Саратовской области мужчина задолжал 20 тыс. рублей за 34 исполнительных производства.
- Местный житель не оплачивал штрафы ПДД и накопил долг в 20 тыс. рублей. Приставы возбудили производство, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Выяснилось, что у мужчины есть счет в одном из банков. Приставы выписали постановление, которое наложило арест на его счет. Долг со счета был взыскан в полном объеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU