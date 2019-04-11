2019-04-11T10:50:52+03:00
Происшествия

В жилом доме Маркса рухнул потолок

Власти не признавали его аварийным, несмотря на общую ветхость здания
Ольга Муравлёва
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Марксе Саратовской области в квартире жилого дома рухнул потолок.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

- Дом №182 по улице Бебеля не признают аварийным, — написал местный житель Вячеслав Ломидзе в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» и прикрепил фото, на котором в целом видно общую ветхость здания.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Мужчина отметил корреспонденту «КП-Саратов», что здание двухэтажное, в нем живут дети и пенсионеры. Однако, к счастью, никто не пострадал.

- Власть до этого случая ни в какую не хотела признавать его аварийным, но вот сейчас туда приезжал сотрудник администрации, — рассказал Вячеслав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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