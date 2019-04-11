В жилом доме Маркса рухнул потолок
В Марксе Саратовской области в квартире жилого дома рухнул потолок.
Фото из соцсетей
- Дом №182 по улице Бебеля не признают аварийным, — написал местный житель Вячеслав Ломидзе в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» и прикрепил фото, на котором в целом видно общую ветхость здания.
Фото из соцсетей
Мужчина отметил корреспонденту «КП-Саратов», что здание двухэтажное, в нем живут дети и пенсионеры. Однако, к счастью, никто не пострадал.
- Власть до этого случая ни в какую не хотела признавать его аварийным, но вот сейчас туда приезжал сотрудник администрации, — рассказал Вячеслав.
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ИСТОЧНИК KP.RU