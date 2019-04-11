Под Саратовом пьяная женщина за рулем «десятки» улетела в кювет с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-11T10:37:24+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, 10 апреля, в ДТП попала 22-летняя девушка за рулем ВАЗ-2110 и ребенок, сидевший на заднем сидении.

- Авария произошла в 19:25 у дома №35 по улице Ленина села Малая Семеновка. Пьяная гражданка за рулем авто превысила скорость и вылетела в кювет, там машина опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадала сама женщина и семилетний мальчик, сидящий на заднем сидении без спецкресла. Обоих госпитализировали. Нарушительницу уже привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU