2019-04-11T10:41:02+03:00
Общество

Балаковская АЭС вошла в число лучших социально ориентированных компаний в энергетике в 2019 году

Она вошла в число победителей сразу в двух номинациях: «Развитие корпоративной культуры» и «Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства».
Екатерина Семенова
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По итогам конкурса Минэнерго России на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году Балаковская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») отмечена специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики. Она вошла в число победителей сразу в двух номинациях: «Развитие корпоративной культуры» и «Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства».

Для продвижения корпоративной культуры на Балаковской АЭС используется целая система внутренних коммуникаций, направленная на реализацию системы нематериальной мотивации, продвижение корпоративных ценностей, выстраивание диалога между руководством и персоналом, обеспечение вовлеченности персонала. Вместе с другими административными инструментами работа в области информирования работников из года в год обеспечивает один из самых высоких в атомной отрасли уровней вовлеченности персонала (2018 год — 95%), а значит и его заинтересованность в достижении целей компании. Подтверждением постоянного совершенствования каналов коммуникаций является тот факт, что газета Балаковской АЭС «Энергия» в 2016 году по итогам корпоративного журналистского конкурса «Энергичные люди» завоевала кубок «Лучшее корпоративное издание», а 2018 году стала победителем в номинации «Прорыв года» и вошла в топ лучших корпоративных изданий атомной отрасли.

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Победа во второй номинации свидетельствует о высоком уровне социального партнерства на Балаковской АЭС, эффективном взаимодействии администрации и первичной профсоюзной организации, определенном коллективным договором предприятия. В 2018 году предприятие заняло призовое место в конкурсе Саратовской области «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав граждан».

В рамках поддержания высокого уровня социальной защищенности персонала на предприятии реализуется большой комплекс социальных программ — обеспечения жильем, негосударственного пенсионного обеспечения, страхования персонала (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев), оказания помощи в определенных жизненных ситуациях, санаторно-курортного лечения, социальной поддержки неработающих пенсионеров. Здоровый образ жизни формируется обширной работой по организации спортивных и культурно-массовых мероприятий.

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Действующие формы социального партнерства и развитие корпоративной культуры способствуют достижению высоких производственных показателей работы предприятия и обеспечению достойного уровня социально-трудовых гарантий. В 2018 году по итогам корпоративного конкурса Балаковской АЭС в 15-й раз присуждено звание «Лучшая атомная станция России».

Награждение победителей и лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике состоится 24-28 июня 2019 года в рамках конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетики России» VII Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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