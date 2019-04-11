В Саратове водителя госпитализировали после наезда на люк
ДТП случилось на Черниговской улице
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В Саратове вчера вечером, 10 апреля, 33-летний водитель иномарки попал в ДТП.
- Авария произошла в 22:10 у дома №24 по Черниговской улице. Мужчина за рулем Ford Focus наехал на открытый канализационный люк, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Пострадавшего шофера после инцидента госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU