2019-04-11T10:39:16+03:00
Общество

Вячеслав Володин планирует пообщаться с жителями поселка Прибрежный

Он обсудит с ними строительство новой школы
Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня посетит поселок Приволжский Энгельсского района. Туда он отправился после визита в Красный Кут.

Здесь, в районе исторически называемом в народе «Мясокомбинат», 1 022 школьника вынуждены ходить на занятия в три разных здания, потому что прежнее учебное заведение обрушилось 15 лет назад. Дети учатся в две смены и посещают здание бывшей вечерней школы.

Ранее жители обратились к спикеру ГД с просьбой о помощи в строительстве новой школы. Сегодня Вячеслав Володин намерен встретиться с инициативной группой поселка Приволжский, которые ранее собрали 2,1 тыс. подписей о строительстве образовательного учреждения.

Володина здесь сопровождают губернатор Валерий Радаев, глава Энгельсского района Александр Стрелюхин, министр образования области Ирина Седова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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