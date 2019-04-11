Жители Красного Кута порадовались новому ФОКу и бассейну

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-11T10:15:20+03:00

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Местные жители встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным во время его рабочей поездки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер парламента осмотрел ФОК, который вскоре откроется в Красном Куте.

Во время осмотра ФОКа к Володину подошел тренер по самбо Игорь Котунов. Он отметил преимущество большого зала. Он считает, что теперь тут можно будет проводить крупные соревнования, вплоть до первенства ПФО.

- Сейчас самбо занимаются около 500 детей и подростков разного уровня, большой наплыв девочек, — рассказал Игорь Котунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702464" frameborder="0"></iframe> Тренер по самбо поблагодарил Вячеслава Володина за ФОК в Красном Куте.

В новом ФОКе будет работать плавательный бассейн, что также вызвало радость местных жителей. Спортсмен-баскетболист Илья Шурыгин рассказал, что это первый бассейн в городе. Теперь, по мнению юноши, тут можно будет даже сдавать нормативы ГТО.

- Проблемы занятия спортом стояли у нас очень остро. Не было места для занятий, залы часто заняты спортсменами других секций. Уверен, новый ФОК хорошо скажется на спортивной жизни города. Это место для всех, — заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702466" frameborder="0"></iframe> Баскетболист порадовался новому ФОКУ в Красном Куте.

Игорь Котунов и Илья Шурыгин выразили благодарность Вячеславу Володину за помощь в строительстве ФОКа.

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ИСТОЧНИК KP.RU