Жители Красного Кута порадовались новому ФОКу и бассейну
Местные жители встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным во время его рабочей поездки.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер парламента осмотрел ФОК, который вскоре откроется в Красном Куте.
Во время осмотра ФОКа к Володину подошел тренер по самбо Игорь Котунов. Он отметил преимущество большого зала. Он считает, что теперь тут можно будет проводить крупные соревнования, вплоть до первенства ПФО.
- Сейчас самбо занимаются около 500 детей и подростков разного уровня, большой наплыв девочек, — рассказал Игорь Котунов.
Тренер по самбо поблагодарил Вячеслава Володина за ФОК в Красном Куте.
В новом ФОКе будет работать плавательный бассейн, что также вызвало радость местных жителей. Спортсмен-баскетболист Илья Шурыгин рассказал, что это первый бассейн в городе. Теперь, по мнению юноши, тут можно будет даже сдавать нормативы ГТО.
- Проблемы занятия спортом стояли у нас очень остро. Не было места для занятий, залы часто заняты спортсменами других секций. Уверен, новый ФОК хорошо скажется на спортивной жизни города. Это место для всех, — заявил он.
Баскетболист порадовался новому ФОКУ в Красном Куте.
Игорь Котунов и Илья Шурыгин выразили благодарность Вячеславу Володину за помощь в строительстве ФОКа.
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ИСТОЧНИК KP.RU