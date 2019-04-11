В жилом доме Саратова взорвалась газовая колонка
Пострадала хозяйка квартиры, где случилось ЧП
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В Ленинском районе Саратова произошел взрыв газовой колонки.
- ЧП случилось в квартире пятиэтажного дома №20в на Международной улице, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В результате взрыва пострадала 60-летняя хозяйка жилья. С ожогами ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
На месте работали сотрудники различных служб, среди которых пожарные, полиция, горгаз.
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ИСТОЧНИК KP.RU