В жилом доме Саратова взорвалась газовая колонка

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-11T10:10:58+03:00

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В Ленинском районе Саратова произошел взрыв газовой колонки.

- ЧП случилось в квартире пятиэтажного дома №20в на Международной улице, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате взрыва пострадала 60-летняя хозяйка жилья. С ожогами ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

На месте работали сотрудники различных служб, среди которых пожарные, полиция, горгаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU