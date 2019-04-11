У Духовницкого задержали браконьера с огнестрелом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-11T09:52:58+03:00

Он охотился без разрешения

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В Духовницком районе полиция вчера, 10 апреля, задержала незаконно охотящегося мужчину.

- Эксперты охотхозяйства и рыболовства и полиция в охотничьих угодьях у села Левенка задержали 43-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

При себе у гражданина было огнестрельное ружье МЦ 21-12, а разрешения на охоту не было. Правоохранители составили административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU