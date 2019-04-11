Питьевую воду в Ленинский и Кировский районы будут привозить по девяти адресам
Стали известны места подвоза питьевой воды в Ленинский и Кировский районы Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», масштабное отключение воды началось ночью и продлится до завтрашнего дня. Это связано с проведением нового водовода на улице Плодородная.
Цистерны будут привозить воду по следующим адресам:
- Городская, 74 (детсад №178) — 10:00-12:00
- Танкистов, 126 (школа №71) — 12:00-14:00
- Танкистов, 74 — 16:00-18:00
- Танкистов, 100 — 18:00-20:00
- Блинова, 19а (детсад 211) — 10:00-11:00
- 2-й проезд Блинова (детсад 211) — 11:00-12:00
- Блинова, 23а (детсад 200) — 12:00-13:00
- Антонова, 26 — 15:00-17:00
- Романтиков, 44 — 17:00-20:00.
ИСТОЧНИК KP.RU