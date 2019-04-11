Панков: Женщины в восторге от общения с Володиным

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-11T09:44:46+03:00

Он также отметил, что спикер ГД обратил внимание на табло градусов в бассейне

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост посещении спикером ГД Вячеславом Володиным ФОКа в Красном Куте.

- Володин озвучил, что губернатор начал ремонт дороги к городу. Володин просит власть обеспечить тренерский состав. Причем лично знакомится с ними и видит их отсутствие. Здание без специалистов это не главное. Тренерскому составу отдельно объяснил бесплатность посещения детям. А средства на эксплуатацию власть должна найти, — заявил Панков в своем посте.

Он также написал, что Володин обратил внимание на табло (градусник воды, воздуха, влажности в бассейне — прим. ред) и сказал, что для детей вода еще не готова.

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- На 1 градус должна быть теплее — 28. А на табло 27. Спикеру есть дело до всего. Нашел время, поговорил с вахтерами. Женщины в восторге от прямого общения со спикером, — написал Панков.

Он также добавил, что спикер извинился за Радаева, что есть неудобства с дорогой. И в течение двух месяцев губернатор отремонтирует подъезд к городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU