2019-04-11T09:46:34+03:00
Общество

Краснокутские спортсмены подарили Вячеславу Володину баскетбольный мяч

Председатель Госдумы подчеркнул, что занятия в новом ФОКе должны быть бесплатными
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Красном Куте Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в поездке его сопровождают депутат Госдумы Николай Панков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, зампред правительства Роман Бусаргин, чиновники разного уровня.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Посмотрим, как будем работать в течение года. Первое, что вы сделаете, — для детей. Что касается взрослых, то если останется время сделайте посещение после 22 часов. А до восьми вечера пусть занимаются дети, — отметил он.

Во время визита Володина было отмечено, что в Саратовской области это не первый объект подобного типа. Однако случалось, что строили ФОК при каком-то вузе, а впоследствии там открывали фитнес-клуб.

- У вас задача, чтобы занятия были бесплатными, чтобы там занимались дети, — подчеркнул Володин.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

От лица местной команды Вячеславу Володину вручили баскетбольный мяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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