В Озинках полиция и ФСБ задержала мужчину с оружием и патронами

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-11T09:33:12+03:00

Он рассказал, что нашел оружие и патроны в степи

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В Озинском районе вчера, 10 апреля, полиция и сотрудники ФСБ нашли у мужчины арсенал патронов и винтовку.

- В доме по улице Урожайная поселка Белоглинный в шкафу 59-летнего охотника нашли и изъяли малокалиберную винтовку без заводского номера, 20 патронов калибра 5,6, 19 патронов 12 калибра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Мужчина признался, что винтовку и 5,6-калиберные патроны нашел десять лет назад в степи.

Сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU