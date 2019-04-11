В Озинках полиция и ФСБ задержала мужчину с оружием и патронами
Он рассказал, что нашел оружие и патроны в степи
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В Озинском районе вчера, 10 апреля, полиция и сотрудники ФСБ нашли у мужчины арсенал патронов и винтовку.
- В доме по улице Урожайная поселка Белоглинный в шкафу 59-летнего охотника нашли и изъяли малокалиберную винтовку без заводского номера, 20 патронов калибра 5,6, 19 патронов 12 калибра, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Мужчина признался, что винтовку и 5,6-калиберные патроны нашел десять лет назад в степи.
Сейчас проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU