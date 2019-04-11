Панков: Володин поставил задачу сделать ФОК в Красном Куте бесплатным

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-11T09:34:29+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный рабочей поездке Вячеслава Володина в Саратовскую область. Первым пунктом спикер Госдумы осмотрел ФОК в Красном Куте.

- Володин запретил главе района делать ФОК платным. Он должен быть открыт и доступен. Поставил задачу детям и бесплатно. Жаль что он вынужден убеждать в этом власть. Поручил Радаеву контролировать, найти тренера по плаванию и к городу отремонтировать дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU