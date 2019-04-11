Собутыльник украл у саратовца технику, деньги и золото на 30 тыс. рублей
В Саратове полиция вчера, 10 апреля, задержала мужчину, укравшего у своего собутыльника имущество и деньги.
- В участок ночью пришел 47-летний безработный и сообщил, что 9 апреля знакомый своровал у него планшет, банковскую карту, документы, золото и 2 тыс. рублей. Все это произошло после совместной пьянки. Сумму ущерба потерпевший оценил в 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция разыскала подозреваемого — 51-летнего рецидивиста. Во время обыска по его дому нашлось похищенное.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU