Собутыльник украл у саратовца технику, деньги и золото на 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-11T09:22:58+03:00

Во время обыска по дому злоумышленника похищенное нашлось

Изменить размер текста: A A

В Саратове полиция вчера, 10 апреля, задержала мужчину, укравшего у своего собутыльника имущество и деньги.

- В участок ночью пришел 47-летний безработный и сообщил, что 9 апреля знакомый своровал у него планшет, банковскую карту, документы, золото и 2 тыс. рублей. Все это произошло после совместной пьянки. Сумму ущерба потерпевший оценил в 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция разыскала подозреваемого — 51-летнего рецидивиста. Во время обыска по его дому нашлось похищенное.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за кражу и выписали подписку о невыезде.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU