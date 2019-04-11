2019-04-11T09:24:51+03:00
Общество

Вячеслав Володин приехал в Красный Кут

Он осмотрит новый ФОК, построенный по его инициативе
Екатерина Семенова
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Фок в Красном КутеФок в Красном КутеФото: Дарья Вострикова
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В Саратовскую область сегодня, 11 апреля, с рабочей поездкой прибыл председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Первым пунктом он посетил Красный Кут, где осмотрел строящийся по его инициативе физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2016 году к Володину обратились жители района, которые попросили помочь с возведением важного социального объекта. Сейчас там уже идет монтаж вентиляционного оборудования, пусконаладочные работы систем вентиляции, электроснабжения, пожарной сигнализации, сетей связи.

По плану в ФОКе будут один большой и два малых зала, бассейн с переменной глубиной и тренажерный зал. Предусмотрены секции для занятий плаванием, волейболом, баскетболом, бадминтоном, теннисом, ритмической гимнастикой, хореографией, настольным теннисом.

Кроме того, по просьбе местных врачей в 2016 году в Краснокутской районной больнице был проведен капитальный ремонт, обновлены операционный блок, физиотерапевтический кабинет и приемное отделение. В рамках благотворительного проекта спикера Госдумы станция скорой помощи укомплектована новыми машинами на 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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