В Мирном переулке вагон сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-11T08:59:42+03:00

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В Мирном переулке Саратова встали трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стал сход вагона.

В связи с этим «тройки» не ходят от Мирного переулка к 6-й Дачной.

Трамваи маршрутов №№9 и 10 идут до Детского парка и разворачиваются. 11-е следуют только от 6-го квартала до улицы Осипова и обратно.

Напомним, лишь несколько минут назад было возобновлено движение трамваев №№3 и 11, которые стояли из-за ДТП возле СГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU