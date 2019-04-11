В Мирном переулке вагон сошел с рельсов
Стоят трамваи №№3, 9, 10 и 11
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В Мирном переулке Саратова встали трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стал сход вагона.
В связи с этим «тройки» не ходят от Мирного переулка к 6-й Дачной.
Трамваи маршрутов №№9 и 10 идут до Детского парка и разворачиваются. 11-е следуют только от 6-го квартала до улицы Осипова и обратно.
Напомним, лишь несколько минут назад было возобновлено движение трамваев №№3 и 11, которые стояли из-за ДТП возле СГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU