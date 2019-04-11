Саратовец при себе носил самодельный огнестрел без предохранителя

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-11T08:59:00+03:00

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В поселке Солнечный Саратова вчера, 10 апреля, задержали 59-летнего мужчину.

- Гражданина доставили в отдел из сквера Победы на Перспективной улице. Мужчина не работает и ранее не был судим. Во время досмотра у него обнаружили самодельный стреляющий пистолет Рerfecta fbi 8000 без предохранителя, две пули и серый порошок, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После, во время обыска дома у задержанного, нашлись сверток с темно-зеленым порошком в форме прямоугольных пластин, три строительных патрона, пакетик с коричным порошком. Все это отправили на экспертизу.

Сейчас проводится проверка, сотрудники ППС составили на мужчину административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU