На Московской трамвай врезался в автобус
В час пик движение остановилось
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В центре Саратова около часа было прервано движение трамваев из-за ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, большегрузный автобус поворачивал с Астраханской на Московскую и не уступил дорогу трамваю №3. В результате вагон врезался в автобус.
В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщили, что авария привела к остановке в час пик пяти маршрутов горэлектротранспорта: трамваев №№3 и 11, а также троллейбусов №№1, 15 и 5.
Движение стояло около часа, сейчас транспорт вновь начал работу.
ИСТОЧНИК KP.RU