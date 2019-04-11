На Московской трамвай врезался в автобус

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-11T08:57:55+03:00

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В центре Саратова около часа было прервано движение трамваев из-за ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, большегрузный автобус поворачивал с Астраханской на Московскую и не уступил дорогу трамваю №3. В результате вагон врезался в автобус.

В группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» сообщили, что авария привела к остановке в час пик пяти маршрутов горэлектротранспорта: трамваев №№3 и 11, а также троллейбусов №№1, 15 и 5.

Движение стояло около часа, сейчас транспорт вновь начал работу.

ИСТОЧНИК KP.RU