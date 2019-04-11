Панков: Новый ФОК в Красном Куте будет открыт для всех

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-11T08:34:28+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный сегодняшнему визиту спикера Вячеслава Володина в Саратовскую область.

- Завершили вчера совещание по поездке. И не поймешь: то ли за полночь, то ли утром. Кому как нравится — в 4:15. А уже в восемь утра выехали в Красный Кут. Причем Володин вчера провел пленарку, работал в Питере и прилетел в область.

Едем по дороге Саратов — Озинки. Ровная. До Красного Кута не просто катись, можно и репортаж вести. Губернатор сообщил Володину, что на этот год выделяют 3 млрд рублей на продолжение ремонта. Володин сделал вид, что не знает. Порадовался. И добавил: хорошо, что эти деньги область не тратит из своего бюджета. Что еще решали на перспективу? Расскажу. Только не сразу.

А теперь о ФОКе. До открытия нового ФОКа в Красном Куте Володин обсуждает со спортсменами, тренерами и жителями все вопросы по объекту. Именно они просили спикера помочь со строительством спортивного объекта, и сами контролировали ход работ. Такие общественные советы спикер создает на всех своих проектах. ФОК оправдал ожидания людей. Он не только соответствует современным требованиям, но и хорошо спроектирован. Продумано все: материалы, дизайн, теплые цвета. Тренеры уже строят планы по соревнованиям и тренировкам. ФОК будет открыт для всех: спортсменов и жителей всех возрастов. Многие ждут открытия бассейна, где можно научиться плавать. В Красном Куте, где нет реки, такой возможности не было.

ИСТОЧНИК KP.RU