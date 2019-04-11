2019-04-11T08:31:44+03:00
Происшествия

В Саратове разбойник пять лет хранил дома боеприпасы

Он заявил, что нашел их в заброшенном доме
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова полиция задержала 42-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, его доставили в полицию для выяснения обстоятельств по делу о незаконном хранении оружия.

Ранее в полицию поступил материал, что у жителя дома на улице 2-я Прокатная, который ранее был судим за разбой, в конце 2017 года были обнаружены 49 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм, изготовленных заводским способом.

10 апреля гражданина задержали. Он дал признательные показания и рассказал, что патроны нашел осенью 2013 года в заброшенном доме на улице Антонова. Первоначально мужчина намеревался разобрать их для сдачи в пункт металлолома, но впоследствии забыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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