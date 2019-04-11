СУ СКР проверит затопление дома многодетной семьи в Вольске

СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-11T08:20:26+03:00

Будут опрошены чиновники, принявшие выполненные работы по ремонту системы водоснабжения

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СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту затопления дома многодетной семьи в Вольске.

Следственные органы отреагировали на информацию, появившуюся в СМИ, в том числе в «КП-Саратов».

Ранее сообщалось, что после некачественного строительства очистных сооружений в Вольске, вода начала заливать жилой дом №29 по улице Комсомольская. Полностью затоплены оказались полы. При этом в доме проживает многодетная семья.

Владелец жилья предположил, что его заливают талые воды, которые раньше сдерживало ограждение, однако во время строительства системы водоснабжения, барьер был разрушен.

Следователи СКР затребовали документацию о ремонте системы водоснабжения, будут опрошены жильцы и представители подрядной организации, а также сотрудники органов власти, которые приняли выполненные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU