СУ СКР проверит затопление дома многодетной семьи в Вольске
СУ СКР по Саратовской области начало проверку по факту затопления дома многодетной семьи в Вольске.
Следственные органы отреагировали на информацию, появившуюся в СМИ, в том числе в «КП-Саратов».
Ранее сообщалось, что после некачественного строительства очистных сооружений в Вольске, вода начала заливать жилой дом №29 по улице Комсомольская. Полностью затоплены оказались полы. При этом в доме проживает многодетная семья.
Владелец жилья предположил, что его заливают талые воды, которые раньше сдерживало ограждение, однако во время строительства системы водоснабжения, барьер был разрушен.
Следователи СКР затребовали документацию о ремонте системы водоснабжения, будут опрошены жильцы и представители подрядной организации, а также сотрудники органов власти, которые приняли выполненные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU