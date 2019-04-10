Внедорожник не сумел проехать по саратовской дороге

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-10T19:38:54+03:00

Иномарка провалилась в яму на Вольской

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В центре Саратова внедорожник провалился в яму на проезжей части.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ДТП произошло на улице Вольская, 6.

Фото "ЧП-Саратов"

Напротив детской клинической больницы автомобиль Land Rover угодил обоими передними колесами в провал на асфальте. По словам очевидцев, машина серьезно повреждена. Водителя спасти сработавшие подушки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU