Внедорожник не сумел проехать по саратовской дороге
Иномарка провалилась в яму на Вольской
Фото "ЧП-Саратов"
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В центре Саратова внедорожник провалился в яму на проезжей части.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ДТП произошло на улице Вольская, 6.
Фото "ЧП-Саратов"
Напротив детской клинической больницы автомобиль Land Rover угодил обоими передними колесами в провал на асфальте. По словам очевидцев, машина серьезно повреждена. Водителя спасти сработавшие подушки безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU