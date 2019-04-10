2019-04-10T17:19:23+03:00
Политика

Алимова надеется, что при Романове депутатов не будут спускать с лестницы

Коммунистка высказалась о новом спикере саратовской облдумы
Александр Уриевский
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Ольга АлимоваОльга АлимоваФото: Александр Уриевский
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Депутат от Саратовской области Ольга Алимова прокомментировала «КП-Саратов» состоявшиеся выборы нового председателя саратовской областной думы. Напомним, им 10 апреля был избран выдвинутый «Единой Россией» глава местного отделения пенсионного фонда и руководитель думской фракции ЕР Александр Романов. Представительница КПРФ Алимова, которая вошла в состав Госдумы только осенью 2018 года после довыборов в Саратове, до тех пор была зампредом областной думы и по роду деятельности часто пересекалась с Александром Романовым.

Корреспондент «КП-Саратов» поздравил Алимову, которая отмечает свой день рождения именно сегодня.

- Ольга Николаевна, здравствуйте. С Днем рождения вас!

- Спасибо! Вся страна теперь знает, что день рождения у меня сегодня.

Напомним, спикер ГД Вячеслав Володин, поздравляя свою коллегу и земляка Алимову, попросил ее быть сдержаннее в выражениях при публикациях в соцсетях. Этот эпизод подхватили многие федеральные СМИ

О Романове Алимова остается хорошого мнения, как об организаторе и надеется, что он сможет плодотворно сотрудничать и с представителями оппозиции.

- Если говорить об Александре Сергеевиче, не Пушкине, а Романове, в принципе работать с ним было хорошо, когда он возглавлял социальный комитет Саратовской облдумы. Оперативно решал вопросы не только как председатель комитета, но и как руководитель регионального отделения Пенсионного фонда России. Я надеюсь, что с его приходом мы найдем понимание в обсуждении разных вопросов, потому что оппозиция-оппозицией, но мы работаем в одной Саратовской области.

Была заметная разница между обсуждениями вопросов на заседании думы и заседании социального комитета. К примеру, вопросы пенсионной реформы. Александр Романов давал возможность депутатам высказываться даже по нескольку раз для того, чтобы было понимание проблемы, согласен ты с какой-то позицией или нет. И когда не пускали в думу наших депутатов и роняли их с лестницы, хотелось бы, чтобы это осталось в прошлом. Может, это все было связано с тем, чтобы было становление коллектива думы, что такое количество оппозиционных депутатов прошло в ее состав. Разные моменты были в этот созыв.

Думаю, что Романов найдет возможности наладить контакт со всеми. Будем надеется на это, надежда умирает последней, мне бы не хотелось, чтобы она исчезла совсем, — рассказала Ольга Алимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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