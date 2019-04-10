Проститутки из саратовской сауны работали за 2,5 тыс рублей в час

СЕГОДНЯ 19:49 2019-04-10T19:49:44+03:00

В саратовской сауне задержаны четыре проститутки.

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В саратовской сауне задержаны четыре проститутки. Соответствующее оперативное видео опубликовало ГУ МВД области.

Как сообщили «КП-Саратов», жрицы любви оценили услуги в 2,5 тыс рублей за час интима.

Девушки были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы. Каждая пообещала найти другую работу.

- Занятие проституцией может быть опасно для жизни и здоровья, — предупредили в полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702355" frameborder="0"></iframe> В саратовской сауне задержаны четыре проститутки.

ИСТОЧНИК KP.RU