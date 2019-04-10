Проститутки из саратовской сауны работали за 2,5 тыс рублей в час
Полиция опубликовала оперативное видео задержания
В саратовской сауне задержаны четыре проститутки.
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В саратовской сауне задержаны четыре проститутки. Соответствующее оперативное видео опубликовало ГУ МВД области.
Как сообщили «КП-Саратов», жрицы любви оценили услуги в 2,5 тыс рублей за час интима.
Девушки были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы. Каждая пообещала найти другую работу.
- Занятие проституцией может быть опасно для жизни и здоровья, — предупредили в полиции.
В саратовской сауне задержаны четыре проститутки.
ИСТОЧНИК KP.RU