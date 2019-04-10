В центре Саратова продолжают закрывать люки и устранять свалки

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-10T17:00:42+03:00

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В рамках месячника по благоустройству рабочие продолжают приводить в порядок Фрунзенский район Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, за прошедшую неделю восстановили четыре участка асфальта, закрыли семь люков и зачистили три несанкционированные свалки, опилили деревья на улице Емлютина.

Каждый день ведется очистка прилотковой части дороги, тротуаров, бордюра, урн и мусора.

Работы по благоустройству продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU