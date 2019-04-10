Володин поздравил Алимову с днем рождения и попросил не материться
Володин попросил Алимову не ругаться матом.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 10 апреля, поздравил депутата от Саратовской области Ольгу Алимову с днем рождения. После этого он попенял ей на нецензурный пост в соцсетях.
Ранее Ольга Алимова выразила недовольство переносом времени пленарных заседаний. На своей странице в Facebook она опубликовала пост:
«Новость дня! Жесть!
[Цензура]! Депутаты едросы приняли решение проводить заседания главного законодательного органа страны с 12.00 до 16.00! Совы победили разум! Коммунисты требовали вернуться к прежнему графику с 10.00 до 18.00 с перерывами согласно трудовому кодексу!»
Вячеслав Володин на это попросил Ольгу Алимову исправиться.
- Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание, что вы материтесь в соцсетях. Давайте бороться с этим недостаткам, работайте над собой. Потому что вас все любят. Вы, наверное, терпите-терпите целое заседание, ни на кого не материтесь а в социальных сетях у вас открываются, — сказал Володин.
-Чакры открываются, идет выход отрицательной энергии, — подсказал первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Обращение спикера Вячеслава Володина к Ольге Алимовой попало в федеральные СМИ и стало одной из популярных тем дня. Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале "Пара слов" видео.
Напомним, Госдума перенесла пленарные заседания на 12 часов дня (ранее они начинались в 10 часов). Заканчиваться они будут в 16 вместо 14 часов.
Володин попросил Алимову не ругаться матом.
ИСТОЧНИК KP.RU