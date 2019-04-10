2019-04-10T17:18:51+03:00
Происшествия

В Саратове из-за лопнувшего колеса перевернулась «Калина»

Местные жители помогли водителю выбраться из автомобиля
Дарья Вострикова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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Сегодня, 10 апреля, на Брянской улице у автомобиля «Лада Калина» лопнуло колесо, из-за чего легковушка перекувыркнулась и вновь встала на колеса.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, местные жители помогли 62-летней женщине-водителю выбраться из автомобиля.

Прибывшие спасатели поменяли колесо автомобиля, который, как ни странно, смог продолжить движение даже после ДТП.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

На месте работают правоохранители.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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