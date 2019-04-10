В энгельсской администрации появился еще один замглавы

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-10T16:30:04+03:00

Он будет заниматься архитектурой и градостроительством

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В администрации Энгельсского района Саратовской области появится новый замглавы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальник управления капитального строительства (сейчас это Марина Мельниченко — прим. ред.) станет курировать архитектуру и градостроительство.

Причина такого решения — запланированное строительство десяти детсадов.

- Это потребует пристального внимания власти и наличие отдельного куратора в лице заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства, — отметили в администрации.

Ранее эти полномочия были возложены на замглавы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. Это Александр Рудченко.

На внеочередном собрании депутатов решение было одобрено единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU