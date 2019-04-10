В энгельсской администрации появился еще один замглавы
В администрации Энгельсского района Саратовской области появится новый замглавы.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальник управления капитального строительства (сейчас это Марина Мельниченко — прим. ред.) станет курировать архитектуру и градостроительство.
Причина такого решения — запланированное строительство десяти детсадов.
- Это потребует пристального внимания власти и наличие отдельного куратора в лице заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства, — отметили в администрации.
Ранее эти полномочия были возложены на замглавы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. Это Александр Рудченко.
На внеочередном собрании депутатов решение было одобрено единогласно.
ИСТОЧНИК KP.RU