2019-04-10T16:30:04+03:00
Общество

В энгельсской администрации появился еще один замглавы

Он будет заниматься архитектурой и градостроительством
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
Изменить размер текста:

В администрации Энгельсского района Саратовской области появится новый замглавы.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, начальник управления капитального строительства (сейчас это Марина Мельниченко — прим. ред.) станет курировать архитектуру и градостроительство.

Причина такого решения — запланированное строительство десяти детсадов.

- Это потребует пристального внимания власти и наличие отдельного куратора в лице заместителя главы администрации по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства, — отметили в администрации.

Ранее эти полномочия были возложены на замглавы администрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. Это Александр Рудченко.

На внеочередном собрании депутатов решение было одобрено единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алимова надеется, что при Романове депутатов не будут спускать с лестницы
Панков: Полномочия по капремонту помогут муниципалитетам шире применять свои возможности
В центре Саратова продолжают закрывать люки и устранять свалки
Саратовские школьники написали первый диктант по кибербезопасности
Володин поздравил Алимову с днем рождения и попросил не материться
Жительнице Балаково дали два года тюрьмы за коллекцию наркотиков
В Саратове из-за лопнувшего колеса перевернулась «Калина»
Покупательнице шаурмы в Саратове дали сдачу фальшивками
Здоровый образ жизни и просветительскую деятельность поддержит в Саратовской области Фонд «АТР АЭС»
В Самойловке мужчина нашел трупы матери и ее сожителя, когда пришел навестить
Губернатора Саратовской области не устраивают темпы проведения капремонта домов
Минпром: Завод «Роберт Бош Саратов» частично переведен на плавающий график занятости
В Саратове ожидается масштабное отключение воды
С начала года в Саратовской области осмотрели и вакцинировали более 1 млн животных
С «Северсталь — Сортовой завод Балаково» взыскали 1,2 млн рублей за сточные воды
В Саратовской области обнаружили небезопасный раствор для инъекций
В Саратовской области впервые проверят качество уроков физкультуры
Лесхозы Саратовской области получат 345,5 млн рублей на новую технику
В Волжском районе Саратова разберутся с парковкой на тротуарах
Только один день саратовцы смогут отправить открытку «Наш Гагарин!»
В Саратовской области может появится сборная киберспортсменов
СГЮА приглашает саратовцев написать «Тотальный диктант – 2019»
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №11