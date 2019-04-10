Покупательнице шаурмы в Саратове дали сдачу фальшивками
Сегодня, 10 апреля, жительница Саратова пожаловалась в соцсетях на необычную сдачу.
По ее словам в группе «Типичный Саратов», девушка зашла купить шаурму в одном из местных заведений в окрестностях НИИ.
Однако, вместо обычных денег на сдачу она получила «пятьдесят дублей» из банка приколов, на которой написано: не является платежным средством.
Горожанка обрадовалась, что хотя бы не успела расплатиться фальшивкой в маршрутке и предупредила саратовцев об осторожности с деньгами.
Пользователь Елена Беликова прокомментировала запись словами, что ей в магазин уже приносили игрушечную купюру номиналом в 200 рублей, но женщина сразу определила подделку на ощупь.
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ИСТОЧНИК KP.RU