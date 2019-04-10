Здоровый образ жизни и просветительскую деятельность поддержит в Саратовской области Фонд «АТР АЭС»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-10T15:51:23+03:00

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Сразу три балаковских проекта стали победителями открытого конкурса социально значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС»).

Цель конкурса — поддержка инициатив некоммерческих организаций по созданию и поддержанию комфортной социальной среды на территориях расположения атомных электростанций. В этом году при определении победителей конкурсная комиссия особое внимание обращала на проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры в городах расположения атомных станций, — в связи с тем, что 2019 год в Росатоме объявлен годом здоровья.

В номинации «Популяризация здорового образа жизни» победителем стал проект Центра комплексного обслуживания детей и молодёжи «Молодежная инициатива» под названием «Фестиваль «Балаково Активный Энергичный Спортивный — БАЭС». Планируется, что в рамках ежегодного Балаковского фестиваля клубники и фестиваля спорта и здорового образа жизни этот спортивный праздник объединит в Саратовской области от 100 до 150 тысяч человек всех возрастов. Инициаторы проекта уже заручились поддержкой администрации Балаковского муниципального района, министерства молодежной политики, спорта и туризма и комитета по туризму Саратовской области.

В сфере информационно-просветительской и образовательной деятельности в области использования атомной энергии победу одержала Общественная благотворительная организация «Грант-Лицей» (МАОУ «Лицей №1») с проектом «Интеллектуальный марафон «Энергия — это жизнь!». Это уникальная интерактивная образовательная площадка, на которой школьники всех возрастов станут участниками квестов, интеллектуальных турниров и попробуют себя в роли настоящих исследователей. Использование интерактивного оборудования даст ребятам возможность обрести новый и наиболее актуальный взгляд на применение энергии в жизни человека.

Общественная организация Балаковского муниципального района по социальному содействию населению «Достояние» победила с проектом «Играя — обучаюсь!». Эта инициатива объединит в единое интеллектуальное пространство возможности информационного центра Балаковской АЭС и информационного центра по атомной энергии в Саратове. Мобильная экспозиция, разработка нестандартных методов на основе игр, мастер-классов, конкурсных программ и викторин сделают образовательную среду доступной для жителей и гостей Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU