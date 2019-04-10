В Самойловке мужчина нашел трупы матери и ее сожителя, когда пришел навестить
В поселке Самойловка Саратовской области мужчина и женщина отравились газом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия произошла в частном доме.
По предварительной версии, днем во вторник местный житель пришел навестить мать, так как не мог дозвониться до нее с выходных. В доме он обнаружил два трупа — 55-летнюю женщину, лежащую на кухне и ее 60-летнего сожителя, который остался сидеть за столом.
Мужчина позвонил в полицию. Следователи СУ СКР не обнаружили на телах признаков насильственной смерти.
Было установлено, что дом отапливался газовой плитой, подключенной к центральному трубопроводу. В связи с отсутствием вытяжки и долгой работы плиты, в помещении скопился угарный газ. Он и стал причиной смерти двух людей.
Проводятся проверочные мероприятия, назначены экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU