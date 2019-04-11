Саратовский суд решит судьбу иностранца-наркобарона

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-11T07:38:50+03:00

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Саратовской транспортной прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении иностранного гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской транспортной прокуратуры, мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

В апреле 2019 года сотрудники отдела наркоконтроля задержали 42-летнего гражданина Республики Таджикистан, который, по версии следствия, купил и хранил у себя дома 150 граммов героина.

Продать дурь он не успел, поскольку его заключили под стражу.

Дело ведет управление Приволжского ЛУ МВД России на транспорте, расследование взято на контроль Саратовской транспортной прокуратурой.

Ему могут дать срок лишения свободы до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU