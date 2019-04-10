2019-04-10T15:36:19+03:00
Общество

Губернатора Саратовской области не устраивают темпы проведения капремонта домов

Глава региона назвал безответственной позицию руководства нескольких районов
Дарья Вострикова
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Совещание у губернатора Радаева по капремонтуСовещание у губернатора Радаева по капремонту
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Губернатор Валерий Радаев провел очередное совещание по капремонту с участием руководителей структур Правительства области, администрации и регионального фонда капремонта.

В этом году планируется привести в порядок более 1200 домов, с учетом прошлых лет их количество возрастает 3 тыс.зданий. Но 900 домов пока не дождались даже проекта.

На настоящее время проведено 960 электронных аукционов, заключено 99 договоров на строительные работы.

Участники совещания предложили оплачивать труд подрядчиков не по окончанию всех работ, а поэтапно. Информация об этом появится в документов конкурса уже с этой недели.

Валерий Радаев подчеркнул, что эту информацию нужно донести до всех исполнителей, участников и муниципалитетов, подготовить «дорожную карту», где будет обозначен объем работ на месяц и придерживаться того, что в ней написано.

Кроме того, губернатор отметил безответственную позицию руководства муниципалитетов. С 2013 года не отремонтирован ни один дом в Аткарске, Базарном-Карабулаке, Балтае и других местностях.

Он поручил вице-губернатору Игорю Пивоварову составить для городов «дорожную карту», вручить руководителям и объяснить, что за невыполнение работы будут оргвыводы.

Больше всего домов, требующих ремонта, приходится на Саратов. В регионе создан реестр подрядчиков, в который вошли 266 организаций.

Встреча закончилась словами губернатора о том, что полномочия по капремонту можно передавать муниципалитетам и действовать в направлении капремонта активнее. Такие совещания проводятся регулярно, чтобы оперативно отслеживать ход работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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