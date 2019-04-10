В Саратове ожидается масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-10T15:05:21+03:00

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В Кировском и Ленинском районах Саратова завтра, 11 апреля, ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной этого — работы по вводу в эксплуатацию нового водовода по улице Плодородная.

В связи с этим с раннего утра в четверг и до утра 12 апреля воды не будет на улицах Блинова, Антонова, Романтиков, Танкистов, а также в частном секторе на Чкалова, Песочной, Плодородной, Отрадной, Минеральной, в Семхозе и других. Всего около 40 улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU