С начала года в Саратовской области осмотрели и вакцинировали более 1 млн животных

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-10T14:59:01+03:00

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С начала обработок 2019 году специалисты сделали более 1 млн диагностик и вакцинаций животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении ветеринарии правительства Саратовской области, против сибирской язвы защищено 122,9 тыс.животных, от нодулярного дерматита 101,3 голов крупного рогатого скота, 122,9 тыс. животных от бешенства, в том числе 20,5 тыс. собак и 16 тыс.кошек.

Ветеринары проверили более 300 тыс.животных на лейкоз, бруцеллез и туберкулез. В рамках мероприятия выявили последний участок бруцеллеза в Краснокутском районе и приступили к его устранению.

Сейчас врачи приступили к плановому обследованию пчелопасек.

ИСТОЧНИК KP.RU