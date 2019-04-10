С «Северсталь — Сортовой завод Балаково» взыскали 1,2 млн рублей за сточные воды

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-10T14:51:08+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск МУП «Балаково-Водоканал» к АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, иск был подан в связи с превышением загрязняющих веществ в сточных водах.

Ранее ответчик отразил в поданных декларациях о составе и свойствах сточных вод превышение ПДК хлоридов и железа. «Балаково-Водоканал» выставил предприятию два счета-фактуры за март 2017 года и март 2018 года на общую сумму 1 567 304,15 рубля. Последний был частично оплачен на сумму 342 280,1 рубля.

Претензия был отклонена, что стало поводом для обращения в суд.

Арбитражный суд, рассмотрев все представленные материалы, пришел к выводу, что сумма исковых требований 1 225 024,05 рубля рассчитана верно. С АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» решение суда эта сумма была взыскана.

ИСТОЧНИК KP.RU