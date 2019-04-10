С «Северсталь — Сортовой завод Балаково» взыскали 1,2 млн рублей за сточные воды
Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск МУП «Балаково-Водоканал» к АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, иск был подан в связи с превышением загрязняющих веществ в сточных водах.
Ранее ответчик отразил в поданных декларациях о составе и свойствах сточных вод превышение ПДК хлоридов и железа. «Балаково-Водоканал» выставил предприятию два счета-фактуры за март 2017 года и март 2018 года на общую сумму 1 567 304,15 рубля. Последний был частично оплачен на сумму 342 280,1 рубля.
Претензия был отклонена, что стало поводом для обращения в суд.
Арбитражный суд, рассмотрев все представленные материалы, пришел к выводу, что сумма исковых требований 1 225 024,05 рубля рассчитана верно. С АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» решение суда эта сумма была взыскана.
ИСТОЧНИК KP.RU