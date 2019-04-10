В Саратовской области обнаружили небезопасный раствор для инъекций

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-10T15:10:01+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило опасный для применения препарат.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о лекарстве: Глюкоза 5% раствор для инъекций» (серия 45, срок годности до 11.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАгро», Владимирская область. Продукция не соответствует установленным требованиям по содержанию глюкозы.

Реализация серии препарата приостановлена.

Граждан просят, если они найдут ее на прилавках, сообщать в Управление Россельхознадзора по Саратовской области по телефону 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU